Ook Sydney bedreigd door natuurbranden

De Australische deelstaat New South Wales wordt geteisterd door tientallen branden. Het vuur nadert nu ook miljoenenstad Sydney, waarschuwt de brandweer.

Op Twitter adviseert de New South Wales Rural Fire Service bewoners om alert te zijn. Door de vele branden lopen levens en woningen gevaar, ook moeten bewoners volgens de brandweer zelfredzaam zijn: "Als u bedreigd wordt door het vuur, kan het zijn dat er geen hulp komt."

Sinds vrijdag zijn drie mensen door de branden omgekomen, vijf mensen worden nog vermist. Minstens 150 woningen zijn verwoest. In totaal woeden er zo'n zeventig natuurbranden in New South Wales.

In de naburige deelstaat Queensland zijn zeker vijftig branden geteld en geldt in veel gebieden een verbod op open vuur. Volgen Australische media hebben inmiddels duizenden bewoners hun woningen verlaten. Ze slapen in evacuatiecentra.