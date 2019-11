Braziliaanse oud-president Lula kondigt direct na vrijlating campagne aan

De Braziliaanse oud-president Lula heeft een dag na zijn vrijlating duizenden aanhangers toegesproken bij een vakbondsgebouw in São Paulo. In zijn toespraak kondigde hij aan op campagne te gaan in het land en linkse leiders in andere Latijns-Amerikaanse landen te steunen. Ook opende hij de aanval op de huidige president Bolsonaro.

Lula (74) werd vrijdag vrijgelaten, na vorig jaar tot acht jaar cel te zijn veroordeeld wegens corruptie. Hij is vrijgelaten na een uitspraak van het Hooggerechtshof, dat bepaalde dat veroordeelden pas mogen worden vastgezet als alle beroepsmogelijkheden zijn uitgeput.

"Gedurende 580 dagen heb ik me geestelijk voorbereid", sprak Lula. "Ik heb mezelf voorbereid geen haatgevoelens te hebben, geen wraakgevoelens te hebben", daarmee verwijzend naar het corruptie-onderzoek getiteld 'Operatie Wasstraat'. Ook hekelde hij de kapitalistische agenda van Bolsonaro in de toespraak.

De linkse Lula en uiterst rechtse Bolsonaro zijn tegenpolen. De president haalde gisteren nog flink uit naar Lula na diens vrijlating. "Geef geen munitie aan de schurk, die tijdelijk vrij is, maar schuldig."

Direct op campagne

"Hij is meteen vanaf het moment dat hij uit de gevangenis kwam, campagne aan het voeren", zegt correspondent Marc Bessems in Met het Oog op Morgen op NPO Radio 1. "Hij mag door zijn veroordeling niet meedoen aan verkiezingen, maar dat zou je niet zeggen als je hem zo ziet. Bij het vakbondsgebouw stond het vol met aanhangers. Hij zei onder meer dat Bolsonaro wapens uitdeelt, terwijl hij boeken wil uitdelen."

De strijd die nu zal losbarsten tussen Lula en Bolsonaro is volgens Bessems waarschijnlijk geen goed nieuws. "Brazilië is een verdeeld land en dat zal er niet beter op worden. Bolsonaro kwam vooral aan de macht omdat hij een anti-Lulacampagne voerde. Maar nu hij president is, daalt zijn populariteit. De vrijlating van Lula is voor Bolsonaro daarom best aangenaam."

Volgens Bessems is het de vraag wat Lula de komende tijd gaat doen. "Tot nu toe ging hij mee in de polarisatie en hij lijkt daarmee door te gaan, wat zal leiden tot nog meer verdeeldheid in Brazilië."