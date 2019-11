Waterkanon bij JD Sports na tien pogingen tot plundering in anderhalve week

Het gebeurt niet iedere dag dat er een sportwinkel wordt beveiligd met een waterkanon. Toch was dat vandaag het geval in het Belgische Wijnegem. De politie was daar met veel agenten aanwezig bij een filiaal van JD Sports. En het is geen geïsoleerd voorval, want ook in Ierland en het Verenigd Koninkrijk werden deze week filialen van de Britse winkelketen zwaarbewaakt door agenten.

De beveiliging volgt op een serie van plunderingen in West-Europa door groepen jongeren gekleed in zwart. Winkels van JD Sports lijken daarbij bewust het doelwit te zijn.

Tien plunderingen hadden er waarschijnlijk in de afgelopen anderhalve week moeten plaatsvinden. Dat blijkt uit verklaringen van politiediensten in vier Europese landen. Zes gingen er uiteindelijk niet door, waarschijnlijk door de aangekondigde politiebeveiliging. Van twee andere is onbekend of ze nog moeten plaatsvinden of zijn afgeblazen.

Vier plunderingen van JD Sports-winkels slaagden de afgelopen tijd wel. Die vonden plaats in Londen (31 oktober), Brussel (6 november), Luik (6 november) en Amsterdam (7 november).

Bekijk hieronder beelden van de plundering van JD Sports in Amsterdam: