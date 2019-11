Italiaan die eigen huis opblies wilde verzekering oplichten

De Italiaanse man die dinsdag zijn leegstaande boerderij opblies en daarmee drie brandweermannen van het leven beroofde, heeft toegegeven dat hij de verzekering wilde oplichten.

Hij zegt dat hij samen met zijn vrouw diep in de schulden zat. De boerderij in de noordelijke regio Piëmonte was uitvoerig gerenoveerd en stond twee jaar te koop. Maar omdat het pand niet werd verkocht, besloot de eigenaar het plat te branden om een schadevergoeding bij de verzekering te claimen.

Hij had zeven gasflessen in de woning geplaatst die hij verbond met timers. Vermoedelijk hij had ze verkeerd ingesteld, waardoor er niet één, maar twee explosies plaatsvonden.

Toen de brandweermensen na de eerste explosie het pand in waren gegaan, werden ze getroffen door de tweede, zwaardere explosie. Ze overleefden het niet. De eigenaar wordt beschuldigd van brandstichting en moord. Zelf ontkent hij de intentie te hebben gehad om iemand te doden.

Handleiding

Justitie neemt het de man zeer kwalijk dat hij de hulpdiensten niet had verteld dat er nog meer gasflessen in het huis stonden.

In eerste instantie ontkende de man overigens dat de gasflessen van hem waren, maar hij bekende nadat de politie op het dressoir in zijn slaapkamer een handleiding voor de timers had gevonden. Wat zijn vrouw van het plan afwist wordt onderzocht.

Een van de omgekomen brandweermannen lag bedolven onder zo'n dikke laag puin, dat zijn lichaam pas werd gevonden na uren zoeken. Premier Conte bezocht gisteren de uitvaart van de drie slachtoffers.

Zo zag de ravage eruit na de explosies: