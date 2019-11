FC Utrecht-supporters demonstreren morgen in Amsterdam

Volgens de gemeente heeft FC Utrecht op 6 november een verzoek gedaan om 650 in plaats van 500 supporters toe te staan bij de wedstrijd. Maar Amsterdam heeft dat verzoek afgewezen, onder meer vanwege de gebeurtenissen uit het verleden, zo schrijft de gemeente in een persbericht. Daarnaast lukte het vier dagen voor de wedstrijd niet om genoeg politiemensen in te zetten.

De supportersvereniging is het niet eens met het besluit. "Ze zeggen dat ze de capaciteit niet hebben om de veiligheid te garanderen. We hebben daar jarenlang in geïnvesteerd, maar dit druist daar volledig tegenin. Je voelt jezelf niet serieus genomen en we zijn weer terug bij af", zegt Teun den Hartog, voorzitter van de Supporters Vereniging FC Utrecht tegen RTV Utrecht. "Het doel was dat we weer naar volle uitvakken zouden gaan."

Geen demonstratie tegen Ajax-supporters

Hij benadrukt dat de demonstratie niet is gericht tegen Ajax-fans of de club. "We gaan een petitie aanbieden aan de gemeente Amsterdam waarin we zeggen wat we ervan vinden. De supportersvereniging van Ajax is ook van harte welkom. Niet met z'n allen natuurlijk, maar hun voorzitter zal waarschijnlijk ook even langskomen, want ze zijn het ermee eens en vinden dat dit ons allemaal treft."

Hoeveel mensen er komen is niet bekend. Deze week zeiden supporters van de club uit Utrecht de wedstrijd te zullen boycotten uit onvrede over het aantal kaarten dat ze zouden krijgen.