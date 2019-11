Onlusten in Bolivia houden aan, agenten sluiten zich aan bij betogers

Eind vorige maand won Morales de verkiezingen. Hij stond na de eerste ronde al op een voorsprong van 10 procentpunt op zijn belangrijkste rivaal Mesa, waarmee de verkiezingen meteen waren beslist.

Maar zijn tegenstanders verdenken hem van fraude. Het tellen van de stemmen werd een dag stilgelegd. Bij de hervatting had Morales plots een nog grotere voorsprong. De internationale gemeenschap uitte zijn zorgen over de gang van zaken bij de verkiezingen en de onlusten in het land, waarbij zeker drie doden vielen, hielden de afgelopen weken aan.

Tweedeling tussen hoog- en laagland

Morales is de langstzittende president in Latijns-Amerika. Hij kwam in 2006 aan de macht. Volgens correspondent Marc Bessems is het verzet tegen Morales hardnekkig, ook vanwege de sterke tweedeling tussen het hoog- en laagland. "En het verzet tegen Morales komt al jaren uit het laagland, voornamelijk uit Santa Cruz."

Uit die grootste stad van het land komt ook Luis Fernando Camacho, een van de gezichten van de protesten tegen Morales. "Meneer Morales, wij zijn niet gekomen om een president omver te werpen. Wij bevrijden Bolivia van een dictatuur", twitterde hij als reactie op de tweet van Morales, waarin de president de demonstranten ervan beschuldigde een coup te plegen.