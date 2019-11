Winkeliersvereniging Rokin geschrokken van 'nieuw fenomeen' plundering

De winkeliersvereniging van het Rokin in Amsterdam is "enorm geschrokken" van de plundering van de Lacoste-winkel in die straat. "Het is heel angstig voor het winkelpersoneel als dat gebeurt", zegt woordvoerder Paulien Buurma.

De Lacoste-winkel is de tweede zaak in korte tijd die is geplunderd. Donderdagavond werd JD Sports in Amsterdam-Zuidoost belaagd. Buurma spreekt van "een nieuw fenomeen, om in groepen diefstal te plegen".

Volgens haar wordt er sowieso veel gestolen, maar is deze vorm van diefstal nog moeilijker te bestrijden. "Je staat behoorlijk machteloos. Je kan hooguit proberen het aantal mensen dat de winkel binnenkomt te beperken. Als je het tenminste doorhebt, want het gaat heel snel."

De Lacoste winkel werd gisteravond bestormd door een groep jongeren. Volgens de lokale zender AT5 ging het om vijftien man. De eigenaar van de winkel weerspreekt dat het om een plundering gaat, omdat maar een beperkt aantal kledingstukken is meegenomen.

Heldhaftig optreden personeel

"Het personeel heeft heldhaftig opgetreden", zegt Onno Wassenberg. "De jongens zijn niet verder gekomen dan de deurmat. Er zijn tien artikelen meegenomen. Daarna zijn ze weggerend."

Volgens Wassenberg waren de daders "allemaal kleine jongens". De politie heeft twee jongens opgepakt, maar wil hun leeftijd niet geven omdat het om minderjarigen gaat.

Voor de plundering van het JD Sports-filiaal in Amsterdam-Zuidoost van donderdagavond is nog niemand opgepakt, laat de politie weten.

Bekijk hieronder hoe die winkel in Amsterdam werd geplunderd: