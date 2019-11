Bolsonaro na vrijlating Lula: geef geen munitie aan deze schurk

De Braziliaanse president Bolsonaro heeft op Twitter uitgehaald naar oud-president Lula, die gisteren op last van een rechter werd vrijgelaten. Hij kwam vrij omdat het Hooggerechtshof had geoordeeld dat mensen pas mogen worden vastgezet als alle beroepsmogelijkheden zijn afgerond.

Lula werd vorig jaar na een grootschalig onderzoek veroordeeld voor corruptie, maar is nog altijd erg populair in Brazilië. Hij mocht bij de laatste verkiezingen vanwege zijn gevangenisstraf niet meedoen. De verwachting is dat Lula, nu hij weer op vrije voeten is, opnieuw campagne gaat voeren voor zijn Arbeiderspartij.

Bolsonaro riep op om Lula niet te steunen. "Geef geen munitie aan de schurk, die tijdelijk vrij is, maar schuldig." Ook benadrukte hij dat zijn regering een paar maanden geleden, na zijn aantreden, gestart is met een "fase van herstel" en dat dit tijd nodig heeft.