Arrestatieteam valt pand Amsterdam binnen na schietpartij

Vlak bij de A10 in Amsterdam is vanmorgen iemand neergeschoten. Dat gebeurde volgens een getuige bij een ophaalbrug in het zuidwesten van de stad. In een pand in Amsterdam-West zijn door een arrestatieteam later drie mensen opgepakt die mogelijk betrokken waren bij het incident.

De schietpartij was rond 07.00 uur. Het slachtoffer is daarna in de auto gestapt en weggereden, samen met drie anderen. Ze zijn alle vier aangehouden en het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

"We zoeken uit wie welke rol heeft gehad", zei een woordvoerder van de politie tegen AT5.