Voorzitter Boomfeestdag Oirschot boos om kappen eiken

Zo'n zestig eiken langs een weg tussen Eindhoven en Oirschot zijn weggehaald. Peter Derksen, voorzitter van Stichting Nationale Boomfeestdag, is woedend. De bomen zijn tien jaar geleden door kinderen geplant.

Op die dag in 2009 werden in totaal 400 bomen neergezet. De Boomfeestdag werd destijds bijgewoond door de Jordaanse prins Hamzah bin Al Hussein. "De kinderen planten bomen en leren hoe belangrijk de natuur is", zei hij toen.

Het dorp werd in 2009 uitgekozen om de aftrap te geven voor de Nationale Boomfeestdag. "Kinderen leren zo op een jonge leeftijd een belangrijke les. Dat natuur belangrijk is en dat we allemaal een taak hebben in het onderhouden ervan", zegt Derksen tegen Omroep Brabant.

Kijk hier naar de beelden uit 2009: