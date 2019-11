Duitsland staat met presidenten Midden-Europa stil bij de val van de Muur

De val van de Muur op 9 november 1989 luidde het einde in van het communisme en het door de Sovjet-Unie gedomineerde Warschaupact. Het was ook het begin van het herenigingsproces van West-Duitsland met de DDR. Berlijn staat de hele week al in het teken van de feestelijkheden.

Hoofdrolspelers Koude Oorlog ontbreken

De hoofdrolspelers uit de Koude Oorlog zijn vandaag niet op hoog niveau vertegenwoordigd. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo bracht deze week weliswaar een bezoek aan de Duitse hoofdstad maar stapte gisteren weer op het vliegtuig. De Franse president Macron komt morgen voor een kort bezoek naar Berlijn, maar is vandaag afwezig, evenals de regeringsleiders van het Verenigd Koninkrijk en Rusland.

Het programma voor vandaag is sober. Na de toespraken bij de Muur sprak Merkel in de Verzoeningskapel, die ook staat op de grens waar eerder de Muur liep. Vanavond houdt president Steinmeier een toespraak bij de Brandenburger Tor, voordat de Staatskapelle Berlin, geleid door Daniel Barenboim, daar een concert geeft.