Ouders met studerende kinderen onder de 18 krijgen toch kinderbijslag

Ouders met studerende kinderen onder de 18 jaar komen vanaf volgend jaar alsnog in aanmerking voor kinderbijslag en kindgebonden budget. Regeringspartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie hebben daarover een akkoord gesloten, meldt het AD.

Op dit moment krijgen ouders met minderjarige kinderen geen kinderbijslag en kindgebonden budget meer als hun kinderen studiefinanciering ontvangen omdat ze studeren aan de universiteit of het hbo. Ook ouders van mbo-studenten die met hun stage of bijbaan te veel verdienen, komen nu niet in aanmerking voor de vergoedingen.

De VVD spreekt van een "kromme situatie" die met de coalitiedeal wordt rechtgezet. Tot het leenstelsel in 2015 werd ingevoerd, werd het stopzetten van de kinderbijslag voor ouders van 16- en 17-jarigen gecompenseerd door de basisbeurs. Toen was die beurs nog een gift, nu moeten studenten er een lening voor afsluiten.