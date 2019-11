Wekdienst 9/11: Berlijnse Muur viel 30 jaar geleden en congressen CDA en D66

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Overal in het land zijn mensen bezig met het verduurzamen van hun eigen huis. Om te kunnen kijken hoe anderen dat aanpakken, is er vandaag voor de zevende keer de Nationale Duurzame Huizenroute. Elk jaar doen er meer huizen mee: vandaag openen meer dan 500 woningen hun deuren.

Regeringspartijen CDA en D66 houden vandaag hun partijcongressen. Die gaan ongetwijfeld vooral over boeren en stikstof. De toespraken van CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma en D66-fractievoorzitter Rob Jetten worden live uitgezonden op NPO Politiek.

Het is vandaag precies 30 jaar geleden dat de Berlijnse Muur viel. Duitse jongeren van nu hebben de Muur dus niet fysiek meegemaakt, maar hebben zij nog wel een Mauer im Kopf? Lees het hier.

Wat heb je gemist?

Een bijeenkomst in Den Haag van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) is vanavond met geweld verstoord. Volgens de politie zijn er vernielingen aangericht in het pand aan de Beatrijsstraat. Meerdere ramen zijn ingegooid en auto's op de binnenplaats zijn vernield. Volgens Mitchell Esajas van KOZP probeerden voorstanders van Zwarte Piet met vuurwerk het congres te bestormen

Vijf mensen zijn aangehouden. Het gaat om personen tussen de 13 jaar en 37 jaar oud uit Den Haag en uit Den Andel in Groningen. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging en poging tot brandstichting.

Ander nieuws uit de nacht:

De twee CDA-gedeputeerden in Noord-Brabant zijn vannacht afgetreden vanwege de aanpak van de stikstofcrisis. Renze Bergsma en Marianne van der Sloot vinden dat ze niet verder kunnen nu hun eigen partij zich heeft afgekeerd van het coalitieprogramma.

Een film over de Georgische homogemeenschap heeft in hoofdstad Tbilisi tot rellen geleid. Honderden betogers probeerden te voorkomen dat And Then We Danced vertoond zou worden.

Het hooggerechtshof in India heeft bepaald dat een fel omstreden stuk grond in de stad Ayodhya waarop tot 1992 een moskee stond, het eigendom is van hindoes. Moslims krijgen een ander terrein toebedeeld om een moskee op te bouwen.

En dan nog even dit:

Het klooster Mariënhage, op de oudste plek in Eindhoven, "is aan de eredienst onttrokken" en omgebouwd tot evenementencentrum. Het kon zijn functie als klooster en kerk niet behouden, omdat de kerkgangers wegblijven en het aantal paters afneemt. Veel kerkelijke elementen komen wel terug in het gebouw. In de woorden van uitbater Dela is het complex een plek voor "ontmoeting, verbinding en verdieping" gebleven.