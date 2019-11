Indiase rechter stelt hindoes in het gelijk in omstreden grondkwestie Ayodhya

Het hooggerechtshof in India heeft bepaald dat een fel omstreden stuk grond in de stad Ayodhya waarop tot 1992 een moskee stond, het eigendom is van hindoes. Moslims krijgen een ander terrein in de stad toebedeeld om een moskee op te bouwen.

De kwestie verdeelt het land al sinds mensenheugenis. In de aanloop naar de uitspraak zijn de spanningen tussen hindoes en moslims in het land hoog opgelopen. Duizenden politieagenten en paramilitairen zijn naar Ayodhya gestuurd om mogelijke protesten te onderdrukken. Honderden mensen zijn gisteren al uit voorzorg vastgezet. Het stadsbestuur heeft schoolgebouwen aangewezen die als tijdelijke gevangenis kunnen dienen voor relschoppers.

Moskee vernield

In 1992 braken grote onlusten uit toen fanatieke hindoes de 16e-eeuwse Babri-moskee in Ayodhya vernielden. Hindoes zijn ervan overtuigd dat de moskee was gebouwd op de plek waar eerder een hindoetempel stond, tevens de geboorteplaats van de hindoegod Ram. Moslims claimen dat het terrein van hen is, omdat ze hier al eeuwenlang hun godsdienst belijden.

De fanatici zijn tientallen jaren opgezweept door rechtse hindoepartijen en -organisaties om de moskee aan te vallen. Het geweld dat volgde op de vernieling van de moskee, kostte in heel India het leven aan zeker 2000 mensen, merendeels moslims.

Na een lange rechtsgang, waarin een lagere rechter in 2010 bepaalde dat het omstreden terrein in drieën opgedeeld moest worden, is de kwestie uiteindelijk bij het Hooggerechtshof terechtgekomen. Het stuk land van 1,1 hectare wordt sinds de rellen van 1992 zwaar bewaakt. Het terrein komt nu in handen van een stichting die de bouw van een Ram-tempel gaat voorbereiden.

Modi roept op tot kalmte

Premier Modi heeft de bevolking opgeroepen de rust te bewaren. Maar juist zijn hindoe-nationalistische BJP-partij wordt door moslims gezien als aanjager van hindoe-extremisme. In het verleden heeft de BJP beloofd de bouw van een hindoetempel op de omstreden plek in Ayodhya te zullen steunen.

Moslims vormen een minderheid in India, ze maken 14 procent uit van de bevolking van 1,3 miljard mensen.