Bosbranden in Australië eisen eerste levens

Bij de bosbranden die woeden in het oosten van Australië zijn zeker twee mensen om het leven gekomen. Meer dan honderd huizen zijn verwoest en er worden zeven mensen vermist.

In de deelstaat New South Wales woeden ongeveer 70 bosbranden, aangewakkerd door de harde wind. Zo'n 15-honderd brandweerlieden proberen de vuurzeeën te bedwingen. Ook in de aangrenzende deelstaat Queensland zijn natuurbranden.

Lente

De ene dode werd gevonden in een uitgebrande auto in het plaatsje Glen Innes, tussen Sydney en Brisbane. De andere dode is een vrouw die in de buurt van hetzelfde dorp zwaargewond werd aangetroffen en later in het ziekenhuis overleed.

Australië wordt elk jaar getroffen door bosbranden, maar vaak pas als de zomer daar begonnen is. Dat het nu al op zo'n grote schaal in de lente gebeurt, komt mede doordat de winter warm en droog was.