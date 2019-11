Klooster in Eindhoven heeft nieuwe functie: 'Gelukkig geen sportschool'

Stikkelbroeck is dus blij het met eindresultaat, toch doet het hem ook wel een beetje pijn. "Ik heb er veel moeite mee. Maar als ik om mij heen zie dat kerken in trampolinepaleizen, supermarkten of sportscholen veranderen, dan zie je dat die gebouwen zo veel aan waarde en betekenis verliezen, dat er geen verwijzing meer is naar wat het is geweest. En hier is dat niet het geval. Dela noemt het ook nog steeds de Paterkerk."

Wat Stikkelbroeck betreft is Eindhoven een voorbeeld van hoe er met kloosters en kerken omgegaan moet worden, als ze een nieuwe functie krijgen. "Ik zou tegen iedereen willen zeggen die met hetzelfde probleem zit waar wij mee zaten: kom eens kijken om te zien hoe mooi het is opgelost."

Toch is nog een klein gedeelte van het complex in het bezit van de paters, namelijk het kerkhof. Daar liggen zo'n 170 Augustijnen begraven en te zijner tijd worden de 21 overgebleven Augustijnen daar ook begraven. "Het geeft een goed gevoel dat wij dus nog een tijdje onder de grond aanwezig mogen blijven. Het is een voorrecht dat we op die unieke plek hebben mogen werken en leven, en uiteindelijk te mogen rusten", zegt pater Louis Mulder.