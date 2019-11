Tien jaar cel voor jarenlange 'slavernij' door restauranteigenaar in VS 

Ook sloeg de 54-jarige Bobby Paul Edwards zijn medewerker met een riem of met potten en pannen als hij niet hard genoeg werkte. Eén keer doopte hij een tang in heet vet en maakte daarmee een brandplek in de nek van Smith. Daarnaast maakte de restauranteigenaar regelmatig racistische opmerkingen tegen zijn zwarte medewerker, aldus de Amerikaanse Justitie in een verklaring.

'Ik wilde daar al lang weg'

Smith werkte al sinds zijn twaalfde voor het restaurant in South Carolina, aan de Amerikaanse oostkust. In 2009 trad Edwards aan als manager en begonnen de mishandelingen. Vijf jaar later trok een buurtbewoner aan de bel en kwam de zaak onder de aandacht van de FBI, die spreekt van "slavernij".

Tegen de lokale nieuwszender WPDE ABC15 zei Smith in 2017 dat Edwards hem ook dwong om in een kamer achter het restaurant te wonen. "Ik wilde daar al lang weg," zei hij, "maar ik had niemand naar wie ik toe kon gaan". Volgens hem werd hem de toegang tot zijn familie ontzegd.

Edwards bekende vorig jaar al schuld en kreeg deze week dus een celstraf opgelegd van tien jaar. Ook moet hij Smith een schadevergoeding betalen van bijna 250.000 euro.