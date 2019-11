Artsen beginnen eigen politieke partij: NLBeter

Prominente medici willen met de nieuwe politieke partij NLBeter meedoen aan de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Psychiater en columniste Esther van Fenema maakte de oprichting bekend bij EenVandaag.

Volgens Van Fenema faalt het huidige zorgsysteem en lukt het de politiek niet om dat op te lossen. "Nu schrijven we opiniestukken, schuiven we aan bij talkshows en worden we soms uitgenodigd op het ministerie om ons zegje te doen, maar er verandert niets. We hebben echte macht nodig, zetels, om daadwerkelijk iets te kunnen verbeteren."

In het bestuur van NLBeter zitten naast psychiater Van Fenema ook onder andere longarts Wanda de Kanter, een van de boegbeelden van de anti-rookbeweging, en cardioloog Janneke Wittekoek, die geregeld door de media wordt geraadpleegd over hartziekten.

De partij wil komend jaar een programma en kandidatenlijst presenteren, maar een aantal belangrijke punten zijn al geformuleerd. Zo moet wat betreft NLBeter het aantal managers in de zorg met 20 procent naar beneden, moet het preventiebeleid beter worden en wil de partij geen 'perverse prikkels' meer in het systeem. Oftewel: artsen niet meer belonen voor het aantal behandelingen, maar voor het gezond maken van patiënten.

One-issue-partij

De oprichters van de partij hopen bij de Tweede Kamerverkiezingen, die vooralsnog voor 2021 staan gepland, op vijf zetels. Een one-issue-partij moet NLBeter volgens Van Fenema niet worden, zegt ze tegen EenVandaag: "Het vertrekpunt van onze partij is gezondheid en een gezonde samenleving. Maar dan gaat het vaak ook om issues in het onderwijs of op het terrein van Sociale Zaken. We zijn dus breder dan dat."