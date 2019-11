Drie verdachten in beeld in vermissingszaak Amsterdamse

Het Openbaar Ministerie heeft drie verdachten in beeld in de vermissingszaak van de Amsterdamse vrouw Naima Jillal (52), die bijna drie weken geleden spoorloos verdween.

De drie personen, twee mannen en een vrouw, worden verdacht van ontvoering. Ze zijn deze week aangehouden en nu weer op vrije voeten, omdat ze volgens het OM "geen hoofdrol" spelen in de zaak.

Ze blijven wel verdachten, benadrukt een woordvoerder.

Ook neef ontvoerd

Een verdachte meldde zich nadat de zaak dinsdag in het programma Opsporing Verzocht werd behandeld. Verder wordt een verdachte, een 34-jarige man die niet in Nederland woont, ook verdacht van de ontvoering van een neef van Jillal.

De vrouw werd op zondagavond 20 oktober voor het laatst gezien. Ze stapte toen op de Amsterdamse Zuidas een donkerkleurige auto in. Jillal heeft volgens de politie banden met mensen in het criminele milieu en vreest dat de vrouw slachtoffer is van een conflict in de onderwereld.