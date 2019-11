Archeologen ontdekken 15.000 jaar oude mammoetvallen in Mexico

In de eerste instantie dachten archeologen dat mammoeten alleen door mensen werden gedood als de dieren bijvoorbeeld gewond waren. Maar deze vondst duidt erop dat mensen ook actief jaagden op de dieren. Voorheen was al bekend dat mammoetvlees diende als voedsel.

Volgens Diego Prieto Hernández, directeur van de Nationale School voor Antropologie en Geschiedenis, is deze ontdekking bijzonder. "Het is een keerpunt wat betreft de informatie die we eerst hadden over de interactie tussen jagers en verzamelaars en deze herbivoren", laat hij weten aan BBC.

Mammoet-museum

In Tultepec werden al eerder resten van mammoeten gevonden: in 2016 zelfs een bijna compleet skelet. Dat is opgesteld in een lokaal museum en is toegankelijk voor bezoekers. Mogelijk wordt de nieuwe vondst aan de collectie van het museum toegevoegd.