'OM onderzoekt Caribische deals scheepsbouwer Damen'

Deals van de Nederlandse scheepsbouwer Damen Shipyards in het Caribisch gebied zijn verdacht en worden onderzocht door het Openbaar Ministerie, meldt NRC.

Er zouden mogelijk financiële onregelmatigheden zijn via een bedrijf op Barbados. De zaak draait volgens NRC om een Britse handelaar in zwaar materieel die tussenpersoon was bij megacontracten die Damen sloot in Trinidad en Tobago en de Bahama's. De scheepsbouwer en de tussenpersoon zouden inmiddels een financieel conflict hebben.

De FIOD deed begin 2017 een inval bij de werf van Damen in Gorinchem vanwege een onderzoek naar buitenlandse corruptie. Toen was nog onbekend waar de corruptie zou hebben plaatsgevonden.

De justitieminister van Trinidad en Tobago zegt in een lokale krant dat hij in de zomer van 2018 in Nederland is geweest voor een overleg over het onderzoek.

Een OM-woordvoerder wil tegen de NOS alleen bevestigen dat justitie onderzoek doet naar een bedrijf uit Gorinchem vanwege corruptie. "We zijn bezig met een onderzoek, in het belang daarvan doen we verder geen mededelingen", aldus de zegsvrouw.