Joost Eerdmans geen lijsttrekker meer Leefbaar Rotterdam

Partijleider Joost Eerdmans stelt zich in 2022 niet meer beschikbaar als lijsttrekker van de partij Leefbaar Rotterdam. De Rotterdamse politicus vindt dat het dan na acht jaar tijd is voor een nieuw gezicht.

Eerdmans, die in 2002 landelijk bekend werd als Kamerlid voor de LPF, was niet van plan om zijn keuze nu bekend te maken, maar zegt dat hij er niet over wilde liegen tegenover een journalist die hem ernaar vroeg. "We hebben natuurlijk vorig jaar nog de verkiezingen gehad en ik blijf sowieso de rit in de raad uitzitten. Ik sluit niet uit dat ik daarna nog een rondje meedoe, maar dan niet als lijsttrekker."

Eerdmans is nu fractievoorzitter in de Rotterdamse gemeenteraad.

Coalitievorming

Joost Eerdmans was van 2014 tot vorig jaar wethouder voor veiligheid, handhaving en buitenruimte in Rotterdam. Bij de laatste verkiezingen werd zijn partij veruit de grootste, met elf zetels, maar Leefbaar belandde niet in de coalitie doordat andere partijen er niet mee wilden regeren. Hij noemde het destijds schandalig dat hij bij de formatie buitenspel werd gezet.

Volgens Eerdmans zijn er genoeg goede mensen, binnen en buiten de fractie, om hem op te volgen.