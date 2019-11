Recordaantal bosbranden in Australië, meer dan de brandweer aankan

Ook in andere Australische deelstaten woeden bosbranden, maar New South Wales, in het zuidoosten van het land, is het zwaarst getroffen. Vorige week ging een stuk van 2000 hectare bos in vlammen op waarin veel koala's leven. Vermoedelijk zijn honderden dieren omgekomen.

De Australische autoriteiten zijn bezorgd, omdat de heetste maanden nog moeten komen.

Enkele koala's konden worden gered: