Amerikaanse gevechtspiloten lezen boeken en maken selfies tijdens vluchten

Amerikaanse mariniers die gestationeerd zijn op een legerbasis in Japan misdragen zich tijdens het besturen van straaljagers. Dat blijkt uit een onderzoek naar aanleiding van een fatale crash in december 2018.

Bij die crash botsten een gevechtsvliegtuig van het Amerikaanse marinekorps (USMC) en een tankvliegtuig tijdens een poging om bij te tanken in de lucht. Bij het ongeluk kwamen zes mensen om het leven.

Het onderzoek toont aan dat mariniers tijdens het vliegen met heel andere dingen bezig zijn, zoals selfies maken, boeken lezen en het trimmen van baarden en snorren. Het Japanse ministerie van Defensie roept de VS op om de veiligheid te garanderen en om informatie over een crash in 2016 te delen.

Snor kammen

Ook bij die crash in 2016 waren mariniers van de onderzochte legerbasis betrokken. Net als bij het ongeluk in 2018 botste een gevechtsvliegtuig met een tankvliegtuig. De Amerikaanse marine rapporteerde het ongeluk niet bij het Japanse ministerie van Defensie en stelde geen onderzoek in.

De onderzoekers zeggen dat er op de basis een klimaat heerst van onprofessioneel gedrag dat heeft bijgedragen aan de crash. Volgens persbureau Kyodo werden er bij twee bemanningsleden van het fatale ongeluk uit 2018 sporen van slaapmiddelen aangetroffen in de urine. "Dat zou de suggestie wekken dat ze medisch niet geschikt waren om te vliegen ten tijde van het ongeluk", zegt Kyodo.

Vier Amerikaanse officieren zijn na het onderzoek ontslagen, onder wie de bevelvoerende officier. Op WhatsApp gebruikte hij een profielfoto waarop hij tijdens een vlucht zijn zuurstofmasker niet aanhad. Een andere officier plaatste een foto waarop hij een boek las en zijn snor aan het kammen was tijdens de vlucht. Ook hij droeg zijn zuurstofmasker niet.

Eerder incident

Japan heeft al langer zorgen over het Amerikaanse marinekorps. Een maand voor het dodelijke ongeluk in 2018 stortte een F-35A neer in zee. De twee inzittenden werden gered. Eerder in 2018 crashte een vliegtuig bij een landing op een vliegdekschip; daarbij raakten 12 matrozen gewond.

Vorige week maakte het ministerie van Defensie bekend dat de piloot van een F-16 een aantal kilometers buiten het beoogde bomgebied per ongeluk een dummy dropte. Daarbij raakte voor zover bekend niemand gewond.

Inwoners van Iwakuni, de stad waar de legerbasis gestationeerd is, roepen in Japanse media op om alle vluchten met onmiddellijke ingang stop te zetten.