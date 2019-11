Kritiek op oud-minister Hennis in Irak na tweet: 'Ze zou meer om olie geven dan mensen'

"De jongeren die nu in opstand komen vinden dat Hennis vooral de kant van de corrupte regering kiest", zegt de Nederlands-Iraakse arabist Laila al-Zwaini. "Ze hebben het idee dat ze daar alleen maar is voor de oliebelangen en niet voor de Irakezen die sterven."

Al-Zwaini verwijst ook naar de Amerikaanse invasie in 2003. "Toen leefde hetzelfde sentiment. Veel Irakezen hadden het idee dat het Amerika vooral om de olie ging", legt ze uit. "Dat het allemaal om olie zou gaan, wordt voor veel Irakezen nu weer bevestigd door de tweet van Hennis."

Hennis reageerde later in een tweet dat "de Verenigde Naties een partner is voor iedere Irakees die het land beter wil maken". Uit de reacties op Twitter valt op te maken dat veel Irakezen geen boodschap hebben aan excuses.

Miljardenschade

Correspondent van der Steen vertelt in dat het leven steeds meer stil komt te liggen in het land. "Een grote haven in het zuiden is geblokkeerd en ook bedrijven hebben het moeilijk en blijven vaak dicht."

Dat heeft onder meer te maken met het afsluiten van het internet door de overheid. "Het grootste deel van de tijd is er geen internet, waardoor bijvoorbeeld banken, toerisme-organisaties en telefoonbedrijven hun werk niet kunnen doen."

De economie van het land zou volgens een bron bij de Centrale Bank in Irak sinds het uitbreken van de protesten zo'n 40 miljoen dollar per dag aan schade lijden, in totaal zou het in ruim een maand gaan om zo'n 1,5 miljard dollar, meldt persbureau Reuters.

Geweld houdt aan

Het gewelddadige optreden van de autoriteiten tegen de demonstranten gaat ondertussen door. "Er wordt nog altijd met scherp geschoten", vertelt Van der Steen. "Gisteren vielen er in Bagdad zes doden bij een poging een brug over te komen die leidt naar de groene zone, de plek waar de regeringsgebouwen zitten." Ook in de zuidoostelijke stad Basra was het gisteren raak, daar vielen vier doden.

Het totale dodenaantal is sinds de protesten op 1 oktober begonnen, gestegen tot boven de 260.

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties heeft het geweld gisteren veroordeeld en roept de regering op ermee te stoppen. Maar Van der Steen ziet dat niet direct gebeuren. "De regering heeft hervormingen en nieuwe verkiezingen aangekondigd. Maar demonstranten hebben er geen vertrouwen in dat de beloften worden nagekomen. Ze gaan dus door met protesteren."

Ook voor vandaag worden nieuwe protesten verwacht.