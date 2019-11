Veehouders bereiden collectieve stikstofclaim voor

Ruim 1800 veehouders hebben zich de afgelopen maand aangemeld op de website van de stichting Stikstofclaim. Die wil collectief schade gaan claimen die boeren verwachten op te lopen als gevolg van de stikstofmaatregelen, waaraan de overheid werkt.

De stichting is nu nog vooral bezig met het verzamelen van een achterban. Iedereen die zich aanmeldt betaalt 150 euro, dus op het moment zit er ruim 270.000 euro in kas. Volgens voorzitter John Spithoven komen er dagelijks 200 veehouders bij. "Hoe meer de overheid over de grens gaat, des te meer aangeslotenen wij krijgen."

'Onze uitstoot is legaal'

Stikstofclaim wil beginnen met procederen zodra duidelijk is hoe de aangesloten boeren getroffen worden door maatregelen, zegt voorzitter Spithoven. In december zullen rijk en provincies met een verdere invulling komen van de aanpak van de stikstofproblemen.

"De vergunningen van de veehouderij zijn in orde sinds 1994. Onze uitstoot is legaal. Als de overheid in de problemen komt door de uitspraak van de Raad van State, dan kan dat niet over onze rug worden opgelost."

Belangrijke inzet is het huidige rekenmodel voor stikstofneerslag van het RIVM. Volgens de stichting zit daar een te grote foutmarge in. "Bij overhaast invoeren van maatregelen op grond van aannames bestaat het risico dat zaken in werkelijkheid anders blijken te liggen. En ondernemers voor niets op kosten zijn gejaagd", schrijft de stichting op zijn site.

'Had een andere claim verwacht'

Hoewel de exacte inhoud van de claim nog moet blijken, denkt advocaat Tijn Kortmann dat het wel eens lastig kan worden de zaak te winnen. Hij is specialist overheidsaansprakelijkheid bij advocatenkantoor Stibbe en bekeek voor BNR Nieuwsradio de strategie van de stichting op de website van Stikstofclaim.

"Met de beruchte uitspraak van de Raad van State staat vast dat de overheid onrechtmatig heeft gehandeld, dus ik dacht eigenlijk dat de claim daarover zou gaan", zegt Kortmann bij BNR. "Maar de stichting wil zich richten op maatregelen waar de overheid nu mee bezig is, de herstelmaatregelen. Maar of het kabinet zich weer aan dezelfde steen zal stoten, dat valt te bezien. Er zullen heel veel juristen (bij de overheid, red.) heel kritisch kijken naar de maatregelen."