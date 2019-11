'Honderden woningen in aardbevingsgebied moeten alsnog versterkt worden'

Ook provinciebestuurder Henk Staghouwer vindt dat de steekproef duidelijk is en dat er versterkt moet worden. Staghouwer is voorzitter van het Groningse versterkingsoverleg. "Duidelijkheid is gewenst. Hier is geen speld meer tussen te krijgen."

Hij wil dat de mensen om wie het gaat zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen. "Deze mensen zijn nodeloos lang in onzekerheid gelaten."

De vraag is wel wat deze steekproef zegt over de andere huizen in het aardbevingsgebied die volgens de huidige systematiek geen extra risico zouden lopen. Daar willen Schollema en Staghouwer nog niet op vooruit lopen. "De steekproef is gedaan in deze specifieke groep en ik wil geen voorschot nemen op de rest", zegt Staghouwer. "We moeten eerst hiermee aan de slag en dan kijken wat de effecten zijn."

Geen reactie ministeries

De Nationaal Coördinator Groningen wil nog niet op de uitkomsten ingaan. Een woordvoerder meldt dat de steekproef in een afrondende fase is. "We wachten nog op een aantal beoordelingen. Daarna gaat het Staatstoezicht op de Mijnen de steekproef en de uitkomsten analyseren. Zodra de resultaten en de gevolgen voor de bewoners bekend zijn communiceren we hierover."

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken willen om dezelfde redenen nog niet reageren op de steekproef.