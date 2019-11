Trump krijgt 2 miljoen dollar boete om misbruik liefdadigheidsfonds

President Trump moet van de rechter 2 miljoen dollar betalen aan een reeks goede doelen, omdat hij geld van zijn eigen liefdadigheidsstichting heeft misbruikt bij zijn politieke campagne in 2016. Dat heeft een rechter in New York bepaald.

De Donald J. Trump Foundation hief zich in 2018 al op, na een schikking met de openbaar aanklagers. Zij hadden gezegd dat de stichting "niet meer was dan een chequeboek" voor Trumps belangen en die van zijn kinderen. Geld dat geworven was voor Amerikaanse oorlogsveteranen werd ook gebruikt voor zijn verkiezingscampagne.

Kinderen op cursus

De rechter heeft zich nu uitgesproken over de schikking. De 2 miljoen dollar moet naar acht liefdadigheidsinstellingen waar Trump geen relatie mee heeft. Donald Trump Junior, Eric Trump en Ivanka Trump, die ook in de directie van de stichting zaten, moeten verplicht een cursus volgen over de plichten van bewindspersonen van organisaties voor goede doelen.

Trump ontkent dat het geld van zijn stichting verkeerd is besteed. "Elke cent van de 19 miljoen dollar die is opgehaald door de Trump Foundation is naar fantastische goede doelen gegaan", beweert hij in een verklaring op Twitter.

Het proces noemt hij politiek gemotiveerd. "Ik ben de enige die ik ken, mogelijk zelfs de enige in de geschiedenis, die flink spendeert aan liefdadigheid, geen onkosten rekent, en toch wordt aangevallen door de gevestigde orde."