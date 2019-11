Site die aanbood om studieschuld te laten verdwijnen offline gehaald

Een website die claimde nepdiploma's te verkopen en een studieschuld tegen betaling te laten verdwijnen is offline gehaald. Vorige week ontstond commotie over de site. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kondigde aan om aangifte te doen.

De website suggereerde een ingang te hebben bij DUO, maar die dienst zei al snel dat er geen verdachte transacties waren geweest. Het ministerie van Onderwijs zei dat de praktijken van het bedrijf verdacht veel leken op oplichting.

De Telegraaf heeft een van de mensen achter de site gesproken en die zegt dat de site eigenlijk een sociaal experiment was van een aantal studenten om te kijken hoe erop de fraude gereageerd zou worden. Vanwege de commotie en bedreigingen zou hij zich gedwongen hebben gevoeld om te stoppen.

Het is niet duidelijk of het uit eigen beweging is gebeurd. Op de site staat dat de pagina door de provider is geschorst.