Wekdienst 8/11: uitspraak drugsbezit Grives en EK-kwalificatieduel Oranjevrouwen

Er zijn vandaag perioden met zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Vanmiddag wordt het een graad of 9 met een matige zuidelijke wind. Het weekend verloopt op veel plaatsen droog, aan de kust is kans op een bui. Overdag is het rond 9 graden, in de nachten kan het licht vriezen en is er lokaal kans op mist.