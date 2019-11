Nieuwe wetgeving leidt tot geboortegolf bij politie Jefferson County

Er was de afgelopen tijd veel te vieren bij de politie in Jefferson County in de Amerikaanse staat Missouri. In het korps zijn dit jaar in korte tijd maar liefst zeventien agenten vader geworden.

Mogelijk is er een opvallende verklaring voor de plotselinge geboorte-explosie: door nieuwe wetgeving steeg het startsalaris van de agenten vorig jaar van ruim 37.000 dollar naar 50.000 dollar per jaar. Van die financiële zekerheid lijken veel agenten gebruik te hebben gemaakt.

"Ik denk dat het meer is dan toeval", zegt agent Matt Moore, die dit jaar ook vader werd. "Een hoger inkomen geeft je meer flexibiliteit bij het starten van een gezin. Kinderen krijgen wordt in deze tijd niet goedkoper."

De baby's worden voor de grap prop p babies genoemd, naar de wetgeving die vorig jaar werd aangenomen.