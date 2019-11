Vleesleverancier Weidenaar roept vlees terug om salmonellabacterie

Vleesleverancier Weidenaar uit Dokkum haalt per direct producten met rundvlees uit de schappen. Tijdens een reguliere kwaliteitscontrole is de salmonellabacterie aangetroffen in een grondstof die bij een andere leverancier vandaan komt, waardoor de producten mogelijk besmet zijn.

Op de website staat een lijst met alle specifieke producten. Het gaat bijvoorbeeld om Waddenburgers, Waddengehakt, rundersaucijzen en Wadden-saucijzen.

Onder andere supermarkt Albert Heijn verkoopt producten van het Dokkumer bedrijf. Het zou met name gaan om supermarkten in de noordelijke provincies.

De vleesleverancier roept op om de producten niet te eten en ze terug te brengen naar de winkel. Het eten van besmette producten is met name een gevaar voor kinderen, ouderen, zwangere vrouwen en mensen met een zwak afweersysteem.

Geschrokken

Tegen Omrop Fryslân zegt het bedrijf te zijn geschrokken en het te betreuren. Volgens de woordvoerder is het de eerste keer dat er bij hen salmonella is gevonden. Op de website biedt directeur Lieuwe Weidenaar zijn excuses aan.

De besmetting is aangegeven bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Alle partijen die vlees hebben ingekocht zijn op de hoogte gesteld, zodat ze het vlees uit de winkels kunnen halen.