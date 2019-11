NIPT-test tijdens zwangerschap blijkt betrouwbaarder dan gedacht

Hoe werken de NIPT en de combinatietest?

NIPT staat voor Niet-Invasieve Prenatale Test en kan worden gedaan als een vrouw elf weken zwanger is. Vanuit haar arm wordt bloed afgenomen. Daarin zit wat erfelijk materiaal van de placenta (moederkoek). Dat dna is bijna altijd hetzelfde als dat van het kind. Zo kan vrij betrouwbaar worden voorspeld of het kind down-, edwards- of patausyndroom heeft.

De NIPT geeft in 0,3 procent van de gevallen een indicatie voor down. Aanwijzingen voor edwards en patau (ernstige afwijkingen waardoor kinderen vaak al kort na de geboorte overlijden) komen zelden voor: in minder dan 0,1 procent van de gevallen. Er is een kans dat het 'loos alarm' is, want de placenta kan een afwijking hebben die niet bij het kind aanwezig is.

De combinatietest bestaat sinds 2002 en bestaat uit twee delen. Tussen de negende en de veertiende week van de zwangerschap wordt er bloed afgenomen, dat wordt onderzocht op twee stofjes: PAPP-A en beta-HCG. Daarnaast wordt tussen de elfde en de veertiende week met een echo een nekplooimeting gedaan bij het foetus.

Zowel de NIPT als de combinatietest geeft aan of er een verhoogde kans is op een afwijking. Om zekerheid te krijgen is vervolgens een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie nodig. Die onderzoeken geven een kans van 0,3 tot 0,5 procent op een miskraam. Bij de NIPT en de combinatietest zelf bestaat dat risico niet.