10 maanden cel en tbs voor nep-modellenscout

Een 20-jarige man uit Berkel en Rodenrijs is veroordeeld tot tien maanden cel en tbs met voorwaarden omdat hij zich online voordeed als modellenscout en daarmee een vrouw oplichtte.

De rechtbank in Dordrecht acht bewezen dat hij de vrouw onder een valse naam had benaderd en haar had gevraagd om foto's te sturen. Dat het om naaktfoto's ging acht de rechtbank niet bewezen.

Rijnmond schrijft dat de man heeft bekend dat hij de vrouw had gevraagd om foto's te sturen. Hij ontkent dat het om naaktfoto's ging.

De nep-scout is al eens veroordeeld voor hetzelfde vergrijp. Dat woog zwaar mee in de veroordeling. Daarbij oordelen deskundigen dat er een grote kans is dat de man in herhaling valt. Ze vinden behandeling daarom noodzakelijk. De rechtbank stelt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is.