Hoe de bouw van een hindoetempel de verhoudingen in India op scherp zet

"Politici snapten goed dat dit onderwerp aansloeg onder de hindoebevolking", zegt Singh. De god Ram is namelijk erg populair onder gelovigen. Die populariteit werd in de jaren 80 gevoed door een televisieserie die over hem werd uitgezonden. "Het was voor het eerst dat de plattelandsbevolking zoiets zag: het epische verhaal van Ram werd tot leven gebracht."

Ook speelt de politieke context van die tijd een rol, denkt Singh. "Het militante verzet tegen de Indiase staat in Kashmir begon in die tijd, en ook in Punjab werd gevochten voor een onafhankelijke staat voor Sikhs. Hindoes voelden zich bedreigd. Er was angst voor de ander: voor moslims als buitenstaanders en overheersers die hun heilige plekken overnamen. Die angst is systematisch gevoed vanuit hindoe-nationalistische organisaties."