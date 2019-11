Zuid-Korea stuurt voor het eerst Noord-Koreaanse vluchtelingen terug

Zuid-Korea heeft voor het eerst sinds de Koreaanse oorlog (1950-1953) Noord-Koreaanse vluchtelingen teruggestuurd. Twee vissers zijn gedeporteerd, omdat ze op de boot waarmee ze zijn gevlucht 16 andere bemanningsleden zouden hebben gedood.

De twee Noord-Koreaanse twintigers werden afgelopen weekend met hun boot opgepikt in Zuid-Koreaanse wateren. Uit onderzoek zou zijn gebleken dat ze samen met de 16 andere bemanningsleden in augustus waren vertrokken vanuit de haven van Kimchaek in Noord-Korea. Terwijl ze in Russische wateren aan het vissen waren, zouden de mannen de kapitein en de andere bemanningsleden hebben gedood.

Volgens een woordvoerder van het Zuid-Koreaanse ministerie van hereniging zijn de twee weggestuurd omdat het 'gruwelijke criminelen' zijn. Ze zijn volgens de woordvoerder geen echte vluchtelingen die in Zuid-Korea willen wonen, maar zouden hun land alleen zijn ontvlucht om vervolging voor moord te voorkomen.

Geëxecuteerd

Noord-Korea-deskundigen denken dat de twee in hun vaderland zwaar worden gestraft, mogelijk zelfs geëxecuteerd. Zuid-Koreaanse media vragen zich daarom af waarom de vissers niet eerst in Zuid-Korea zijn berecht, in plaats van ze meteen terug te sturen.

Sinds de Koreaanse oorlog 66 jaar geleden eindigde, zijn er zo'n 32.000 Noord-Koreanen naar het zuiden gevlucht, meestal via China.