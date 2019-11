Verzwakken demonstraties de positie van Iran in het Midden-Oosten?

Wat opvalt is dat het In Irak vooral sjiitische demonstranten zijn die zich verzetten tegen een regime dat door sjiieten wordt geleid, met steun van alle andere groepen binnen de samenleving. Al-Zwaini: "De verbinding is niet het geloof, maar de vaderlandsliefde. Men voelt zich op de eerste plaats Irakees, daarna pas sjiiet of soenniet. Deze revolutie is ook een sociale revolutie."

Zorgen voor Iran

De protesten zijn een bron van zorg voor Iran, omdat het grote belangen heeft in Irak. "Allereerst is er een strategisch belang", legt Vakil uit. "Door de politieke invloed in Irak kan Iran de Amerikaanse invloed in de regio beperken en zijn eigen landsgrenzen beschermen."

Er is ook een belangrijk economisch belang. Vakil: "Iran verdient geld met het exporteren van elektriciteit naar Irak. En via Irak kan Iran olie en andere goederen uit het land smokkelen, waardoor Iran de huidige Amerikaanse sancties kan ondermijnen."

Regionaal probleem

Ook in Libanon keren demonstranten zich tegen Iran. Hier zit Hezbollah, dat door Iran wordt gesteund, in de regering. Al-Zwaini: "Burgers in Libanon demonstreren ook tegen de corrupte regering. Hezbollah maakt deel uit van die regering, maar doet te weinig om de corruptie op te lossen. Daarom keren velen zich nu ook tegen Hezbollah."

Door de protesten komt de zogenoemde sjiitische as mogelijk in gevaar. Hiermee worden de landen in het Midden-Oosten bedoeld die steun krijgen van Iran, of waar het land controle op uitoefent.