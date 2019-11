Jong gehandicapten kunnen voortaan altijd op uitkering terugvallen

Jongeren met een arbeidsbeperking kunnen ook als ze aan het werk gaan altijd terugvallen op een Wajong-uitkering. De Tweede Kamer heeft ingestemd met deze- en andere veranderingen die vastgelegd worden in een nieuwe Wajongwet. Daar vallen zo'n 250.000 jongeren met een beperking vallen onder.

Het kabinet wilde de regels voor hen aanpassen en versimpelen, maar ook stimuleren dat er meer aan een baan komen. De voorstellen van het kabinet zijn hier en daar wel aangepast door de Kamer, omdat ze niet goed zouden uitpakken voor een groep hoog-opgeleide Wajongers.

Die groep (tussen de 6000 en 12.000 jongeren) zou door ziekte of handicap minder productief zijn en daardoor minder verdienen, wat neerkomt op ongelijke beloning. Zij behouden alsnog een aanvulling tot aan het loon van een 'normale' werknemer in dezelfde baan.

Overgangstermijn langer

Daarnaast heeft de Kamer voor bepaalde gehandicapten met een Wajong-uitkering een overgangstermijn opgerekt van 2 tot 12 maanden. Als zij hun baan kwijtraken en niet meteen nieuw werk vinden, dan wordt hun inkomen een jaar lang aangevuld in plaats van 2 maanden.

Een aantal oppositiepartijen stemde tegen de wet. Zo vindt GroenLinks de wijzigingen niet ver genoeg gaan. De partij noemt het goed dat voor een groep gelijke beloning is geregeld, maar wil een garantietermijn van twee jaar. Ook vindt de partij dat er met een functieloon in plaats van een minimumloon moet worden gewerkt.

De veranderingen gaan in volgend jaar en in 2021 in.

Lees hier wat de belangrijkste veranderingen zijn.