Justitie zoekt ondergedoken getuige in viervoudige moordzaak Enschede

Het Openbaar Ministerie is een zoekactie gestart naar een belangrijke getuige in de zaak rond een viervoudige moord in Enschede. RTV Oost meldt dat de man na verhoor onderdook en nu spoorloos is.

Bijna een jaar geleden werden in een bedrijfspand in Enschede vier lichamen gevonden. De mannen waren met geweld om het leven gebracht. In het pand zou een growshop hebben gezeten.

Degene die nu spoorloos is, heeft de dode mannen als eerste gevonden. Onduidelijk is of de man iets van de viervoudige moord heeft gezien.

Geen verdachte

Volgens RTV Oost gaat het om een Vietnamees die illegaal in Nederland verblijft. Een woordvoerder van het OM zegt dat hij als getuige is gehoord en nooit verdachte is geweest in de zaak. Volgens bronnen van RTV Oost verblijft de man wel in Nederland.

Vandaag stonden drie mannen terecht op een pro-formazitting. De verdediging heeft daar aangegeven dat ze de getuige nog vragen willen stellen, met name over het tijdstip dat hij bij de growshop arriveerde. "Mogelijk beschikt hij over belangrijke informatie", zegt de advocaat van de verdachten.

Tijdens het onderzoek van het pand was de hele openbare weg afgezet: