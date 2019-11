Pratende geldautomaat voor slechtzienden en blinden

Blinden en slechtzienden kunnen vanaf vandaag voor het opnemen van geld en informatie over hun banksaldo gebruik maken van pratende geldautomaten. De 870 geldautomaten van ING die bij de Albert Heijn en op Schiphol staan zijn uitgerust met een spraakfunctie.

De spraakfunctie wordt geactiveerd door een stekkertje van een hoofdtelefoon of oordopjes in de geldautomaat te steken. De geldautomaat vertelt de klant vervolgens welke keuzes er zijn en wat hij moet doen, zoals de pincode en het gewenste bedrag en akkoord intoetsen. De spraakfunctie is voorlopig alleen in het Nederlands beschikbaar.

ING zegt de geldautomaten toegankelijker te willen maken, ook voor mensen met een visuele beperking. De pratende geldautomaat is uitgebreid getest onder de doelgroep. De bank heeft de spraakfunctie ook al in Turkije en Polen ingevoerd.