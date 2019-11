40 maanden cel en tbs voor ontuchtpleger in Alem

Een 46-jarige man uit Alem is veroordeeld tot drie jaar en vier maanden cel voor het plegen van ontucht met zeven minderjarige meisjes. Ook legt de rechter hem tbs op. Het Openbaar Ministerie had vijf jaar en tbs geëist.

De man pleegde de strafbare feiten tussen augustus 2013 en juli 2018. Bij één meisje ging de man verder en was er sprake van verkrachting. Verder maakte en bezat de man kinderporno. Volgens deskundigen is de man verminderd toerekeningsvatbaar.

Hij woont al jaren in Alem en was actief bij de lokale activiteitenclub voor kinderen van de basisschool en de hockeyclub in Zaltbommel.

Schadevergoeding

In totaal maakte hij 24 slachtoffers, van wie de meesten nog op de basisschool zaten. Omroep Gelderland schrijft dat de man veel slachtoffers kende via zijn dochters. De man filmde of fotografeerde hen bij hem thuis tijdens logeerpartijtjes.

De man moet aan 15 slachtoffers een schadevergoeding betalen. Die bedragen variëren tussen de 750 en 6.200 euro.