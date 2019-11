Westerwolde wil 'asielbus' Ter Apel houden

De gemeenteraad van Westerwolde wil dat de speciale pendelbus voor asielzoekers blijft rijden tussen het asielzoekerscentrum in Ter Apel en Emmen. Een half jaar geleden werd de eerste asielbus in gebruik genomen, omdat er veel overlast was van asielzoekers in de reguliere bus.

De asielzoekers die de problemen veroorzaakten kwamen vooral uit veilige landen. Dat betekent dat ze bijna geen kans hebben op een verblijfsvergunning. Er ontstonden ruzies doordat ze niet wilden betalen of ze probeerden te reizen met kaartjes die waren verlopen. Chauffeurs werden geïntimideerd en uitgescholden.

Camera's

Qbuzz wil op 15 december stoppen met de speciale bus en bouwt de proef langzaam af. De vervoersmaatschappij wil in elke bus camera's hangen. Ook is het niet meer mogelijk om in de bus contant losse kaartjes te kopen.

Verschillende raadsleden zien weinig in die nieuwe maatregelen. "Ik heb er geen vertrouwen in dat camera's en niet contant betalen de problemen zullen stoppen", zegt Wim Eilert van de PvdA.

Burgemeester Velema van de gemeente Westerwolde is teleurgesteld dat de proef met de pendelbus stopt. "Het zou logischer zijn om de aparte lijn te handhaven."

De VVD diende een motie in waarin staat dat het Rijk en Qbuzz de proef moeten voortzetten. Die motie werd bijna unaniem aangenomen.

RTV Noord schrijft dat er de afgelopen maanden geen incidenten meer zijn geweest.