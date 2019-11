Mogelijk mensen weg bij afvalbedrijf AEB, alle ovens weer in gebruik

De ovens van afvalverwerker AEB branden weer, vandaag is ook de zesde oven weer in gebruik genomen. Het geplaagde afvalbedrijf in Amsterdam heeft maandenlang deels stil gelegen. Dat leidde tot grote problemen met de afvalverwerking in heel Nederland. Hoewel de ovens weer werken, bestaat de kans dat er de komende tijd mensen weg moeten bij het bedrijf.

"Om te zorgen dat AEB voldoet aan de vereisten van een bedrijf dat opereert in een concurrerende markt, kijkt AEB de komende tijd naar de personele bezetting. Dit gebeurt in samenspraak met de ondernemingsraad", staat in een persbericht. Het bedrijf was nog niet bereikbaar voor commentaar.

Miljoenen leningen

Tot oktober lagen vier van de zes ovens stil. Daardoor moest het afval dat normaal gesproken daar werd verbrand, elders worden opgeslagen of verwerkt. Een deel van het rioolslib moest bijvoorbeeld in vrachtwagens door heel Nederland gereden worden om te kunnen worden verwerkt.

In de zomer kreeg het bedrijf een noodlening van 35 miljoen euro van de gemeente Amsterdam om schuldeisers en salarissen te kunnen betalen. Daarmee bleken de problemen niet voldoende opgelost. Afgelopen maand moest er nog 45 miljoen euro extra worden bijgelegd door de gemeente.

Intussen hebben technici maanden gewerkt aan het weer aan de praat krijgen van de vier uitgevallen ovens. Begin oktober konden er twee opnieuw in gebruik genomen worden, eind oktober de vijfde en vandaag ook de laatste .