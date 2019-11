Neergeschoten advocaat Schol aan beterende hand

Het gaat naar omstandigheden goed met advocaat Philippe Schol, die gisteren werd neergeschoten in Gronau, vlak over de grens bij Enschede. Volgens het Duitse Openbaar Ministerie heeft hij inmiddels twee keer kort met rechercheurs gesproken.

Over de inhoud van de gesprekken willen de Duitse autoriteiten niets zeggen. Justitie wil ook niets kwijt over de verwondingen van Schol, omdat dit zogenoemde daderkennis kan zijn, maar zegt wel dat hij gisteren is geopereerd.

Al langer bedreigd

Schol werd gisteren op straat voor zijn huis neergeschoten vanuit een rijdende auto. De advocaat, die zich voornamelijk bezighoudt met afwikkeling van faillissementen, werd al enige tijd bedreigd.

De daders zijn nog niet opgepakt. Kort na de liquidatiepoging zou Schol tegen buren hebben gezegd dat hij de schutters kent, meldde dagblad Tubantia. De Duitse politie is een groot onderzoek gestart naar de toedracht van het incident en zoekt naar een kleine, witte auto die zou zijn gebruikt bij de liquidatiepoging. De Nederlandse politie helpt mee met het onderzoek.