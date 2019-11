'Moderne stal stoot meer stikstof uit dan gedacht'

Moderne veestallen stoten meer stikstof uit dan in rekenmodellen werd aangenomen. Het CBS heeft tienduizenden monsters van mesttransporten vergeleken met een internationaal rekenmodel, schrijft Trouw.

In de mest bleek veel minder stikstof te zitten, wat zou kunnen betekenen dat de stikstof juist in de lucht is terechtgekomen.

De hogere uitstoot geldt voor alle type stallen, dus ook voor een milieuvriendelijke stal waar tienduizenden euro's aan techniek in is geïnvesteerd. Technieken als luchtwassers en emissie-arme vloeren leveren dus geen milieuwinst op, concludeert Trouw.

"Het rapport maakt duidelijk dat emissie-arme stalsystemen maar weinig resultaat opleveren", zegt onderzoeker Nico Ogink van de Wageningen Universiteit. Een collega van hem waarschuwt voor een te groot vertrouwen in technieken die goed zouden zijn voor het milieu.

Het onderzoek werd gedaan in opdracht van het ministerie. Een woordvoerder van minister Schouten bekijkt de resultaten in de krant van een andere kant. "Meer stikstof in de lucht, betekent minder stikstof op de bodem. Dat is positief."

Stikstofcrisis

Het kabinet zit met de stikstofcrisis in zijn maag. Duizenden bouwprojecten liggen na een uitspraak van de Raad van State stil. Het kabinet wil binnenkort maatregelen nemen om de bouw vlot te trekken, maar verwacht deze week in tegenstelling tot eerdere berichten nog geen akkoord.

Maatregelen die boven de markt hangen zijn bijvoorbeeld een verlaging van de maximumsnelheid op de snelweg en het bijmengen van enzymen in veevoer.