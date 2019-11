Wekdienst 07/11: Apeldoorn voor rechter om intocht en Nationale Heldendag

Wat heb je gemist?

Automobilisten die met een slok op achter het stuur kruipen, raken in de toekomst sneller hun rijbewijs kwijt. En wie ondanks een rijverbod toch de weg opgaat, gaat de cel in. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Grapperhaus.

De minister wil rechters nieuwe bevoegdheden geven om alcoholgebruik in het verkeer strenger aan te pakken. Zo krijgen zij straks de mogelijkheid om bestuurders een rijontzegging op te leggen die meteen na de uitspraak ingaat.

De bestuurder mag dan per direct niet meer autorijden, ook als hij of zij nog in hoger beroep wil gaan. Nu kan een bestuurder tijdens zo'n hoger beroep nog gewoon de weg op.

Ander nieuws uit de nacht:

Ex-medewerkers Twitter aangeklaagd voor spioneren voor Saudiërs: de twee, een Saudiër en een Amerikaan, zouden misbruik hebben gemaakt van de toegang die ze hadden tot privégegevens van Twittergebruikers.

Chinezen lang de cel in voor smokkel fentanyl naar VS: dat is een zeer zware pijnstiller, waarvan het effect in sommige gevallen vijftig keer sterker is dan heroïne.

Tientallen mijnwerkers doodgeschoten in Burkina Faso: het land lijdt al drie jaar onder het geweld van jihadistische groeperingen.

En dan nog even dit:

Het was even alle hens aan dek op Schiphol gisteren. Er was sprake van een mogelijke vliegtuigkaping. Na zo'n anderhalf uur bleek dat het ging om loos alarm. Het Spaanse Air Europa liet weten dat "een waarschuwing" werd geactiveerd. Hoe kan een dergelijke situatie ontstaan?

Volgens luchtvaartdeskundigen zijn er drie manieren waarop een piloot kan laten weten dat er een kaping gaande is. De meest eenvoudige manier is via de radio.

Als dat niet kan, kan de piloot gebruikmaken van een internationaal afgesproken noodfrequentie. Die wordt dan door de luchtverkeersleiding uitgeluisterd. De derde optie lijkt het meest op een noodknop en loopt via de transponder van het vliegtuig. Met die transponder kun je vanuit de cockpit een viercijferige code sturen naar de luchtverkeersleiding: 7500.

Waarschijnlijk is die code per ongeluk verstuurd. "Dan gaan alle toeters en bellen af bij de luchtverkeersleiding", licht luchtvaartdeskundige Joris Melkert toe.