Chinezen lang de cel in voor smokkel fentanyl naar VS

In China zijn negen mensen veroordeeld tot lange celstraffen vanwege het smokkelen van fentanyl naar de Verenigde Staten. Dat is een zeer zware pijnstiller, waarvan het effect in sommige gevallen vijftig keer sterker is dan heroïne. Het medicijn is eigenlijk alleen bedoeld voor mensen met extreme, chronische pijn.

De zaak is bijzonder omdat China samenwerkte met de Verenigde Staten. Washington beklaagde zich in het verleden bij Peking dat het meer moet doen tegen de smokkel. Fentanyl uit China heeft volgens de VS geleid tot een enorme 'opiaten-crisis', met miljoenen verslaafde Amerikanen. In 2018 stierven er volgens cijfers van de Amerikaanse overheid 32.000 Amerikanen aan overdoses opiaten.

De zaak tegen de negen Chinezen kwam in 2017 aan het rollen, na een tip van de VS. Uiteindelijk werd een bende opgerold die opereerde vanuit Xingtai in het noordoosten.

Een van de veroordeelden heeft voorwaardelijk de doodstraf gekregen. Het is gebruikelijk dat die wordt omgezet in levenslang.