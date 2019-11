Baby met ongeneeslijke ziekte achtergelaten in Italiaans ziekenhuis

In een ziekenhuis in de Italiaanse stad Turijn is een baby achtergelaten. De baby werd er in augustus geboren met een ernstige en ongeneeslijke huidaandoening. Het kind was gepland, zelfs door kunstmatige bevruchting verwekt, schrijven Italiaanse media.

Toen de ouders erachter kwamen lieten ze de baby, die de naam Giovaninno kreeg, achter.

Giovaninno lijdt aan 'Harlekijn-ichtyose', een zeldzame aangeboren ziekte. Door de aandoening is de buitenste laag van de huid niet goed aangelegd, waardoor een droge, op schubben lijkende huid. Vanwege ademhalingsmoeilijkheden en een hoge kans op infecties, leidt de aandoening relatief vaak al kort na de geboorte tot de dood.

De ouders hebben sinds de geboorte geen contact meer met het kind gehad.

Adoptieverzoeken

Nadat het verhaal van Giovaninno gisteren in Italiaanse media was verschenen, kwamen er tientallen adoptieverzoeken binnen bij het ziekenhuis. "Het was een explosie van telefoontjes", zegt Daniele Farina, de directeur van de intensive care voor pasgeborenen van het ziekenhuis tegen de krant La Repubblica.

Ook Don Carmine Artice, pater bij een Turijns katholiek liefdadigheidsinstituut, heet het kind welkom. Hij schreef een open brief aan Giovaninno. "We willen je graag een welkom geven voor de oneindige waardigheid van je bestaan, met alles dat nodig is voor jouw situatie. Een huis met mensen die je liefhebben en voor je zorgen."

Alle verzoeken moeten eerst worden beoordeeld door de gemeente Turijn, zegt Farina. "Maar hij is klaar om naar huis te gaan als er een gezin voor hem is."