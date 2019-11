Ex-medewerkers Twitter aangeklaagd voor spioneren voor Saudiërs

De Amerikaanse justitie heeft twee ex-medewerkers van Twitter aangeklaagd vanwege spionage-activiteiten voor Saudi-Arabië.

De twee, een Saudiër en een Amerikaan, zouden misbruik hebben gemaakt van de toegang die ze hadden tot privégegevens van Twittergebruikers. Ze hadden het volgens de aanklacht gemunt op dissidenten en andere critici van Saudi-Arabië, van wie ze accounts hackten om privégegevens te achterhalen. Die speelden ze vervolgens door aan Riyad.

Een derde persoon, een Saudiër, is eveneens aangeklaagd. Hij leidde in opdracht van Saudi-Arabië een bedrijf in de VS gespecialiseerd in sociale media. Deze Saudiër, die als tussenpersoon zou hebben geopereerd, is de enige die ook vastzit in de VS. De andere twee zijn al langer terug in Saudi-Arabië.

Khashoggi

Twitter bedankte in een verklaring het ministerie van Justitie en de FBI. Het bedrijf zegt er alles aan te doen om de privacy van zijn gebruikers te beschermen.

Saudische dissidenten in het buitenland hebben veelal te maken met haatcampagnes, opgezet onder de verantwoordelijkheid van kroonprins Mohammed bin Salman. Die wordt in verband gebracht met de moord op de Saudische dissident Jamal Khashoggi, in oktober vorig jaar in het Saudische consulaat in Istanbul. Algemeen wordt aangenomen dat die moord onmogelijk zonder medeweten van de Saudische kroonprins had kunnen plaatsvinden.