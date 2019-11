Goederentrein botst met vrachtwagen in Oss

Op een industrieterrein in Oss zijn een vrachtwagen en een locomotief van een goederentrein vanavond met elkaar in botsing gekomen. De locomotief is daardoor ontspoord.

De botsing gebeurde rond 20.30 uur aan de Waalkade. Er zijn geen gewonden. De trein vervoerde geen gevaarlijke stoffen.

Medio oktober kwam op dezelfde plek een bestuurder van een auto in botsing met een goederentrein. Het slachtoffer stond voor op de locomotief met een kastje waarmee hij de loc bestuurde. Op dat moment botste de trein met een auto die het terrein van een bedrijf aan de Waalkade op wilde rijden. De man die voor op de trein stond, viel en kwam klem te zitten tussen de trein en de auto.